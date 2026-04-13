Бастрыкин хочет возбудить дело на судью из Калининграда, просит согласие ВККС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей РФ представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела против судьи Арбитражного суда Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей РФ представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела против судьи Арбитражного суда Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Речь идет о судье Сергее Ефименко. СК намерен возбудить против него дело по статье «Получение взятки».

Следователи сообщают, что в 2024 году ответчик по одному из рассматриваемых Ефименко дел передала судье через посредников один миллион рублей взятки. Однако при этом взяткодатель действовала в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

После получения денег одного из посредников задержали сотрудники местного управления ФСБ. Общая сумма взятки должна была составить два миллиона рублей — по 500 тысяч всем посредникам и самому судье.

СК отмечает, что в отношении посредников уже вынесены обвинительные приговоры.