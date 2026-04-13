Михаил Пучков прокомментировал конфликт в школе Дзержинска

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков прокомментировал конфликт в школе № 14 в Дзержинске, заявив, что ситуация находится на особом контроле. Опубликованные в сети кадры подтверждают: действия педагога были неправомерными, однако и ученики сознательно провоцировали конфликт, написал он в своём канале MAX.
Как выяснилось при разборе записей с камер наблюдения, несколько подростков 7−9-х классов намеренно мешали учителю, оскорбляли его и даже придумали кличку. На замечания они не реагировали, продолжали нарушать дисциплину и демонстративно курили вейпы. В адрес педагога звучала нецензурная брань.
В министерстве подчеркнули: в этой ситуации неправы обе стороны. Учителю следовало сразу обратиться к администрации школы, а не реагировать на провокации. Уже проведена беседа с одним из участников инцидента — подросток признал, что хотел поиздеваться над педагогом. Его семья также заявила об отсутствии претензий.
Министр посоветовал учителю обратиться в комиссию по защите профессиональной чести. Он подчеркнул, что педагоги могут рассчитывать на поддержку и юридическую помощь. Отдельно Пучков обратился к школьникам и родителям, напомнив о важности уважения к учителям и ответственности за воспитание детей.