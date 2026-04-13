Появилась новая версия загадочного исчезновения Героя России Асылханова

В деле о пропаже Героя России Алексея Асылханова, награжденного президентом России Владимиром Путиным, появилась новая версия. Не исключается след диверсантов. Такую причину исчезновения военного высказала его знакомая в интервью изданию aif.ru.
Бывшая соседка ветерана СВО Раиса Михайловна, связала исчезновение Асылханова с деятельностью ВСУ.
«У меня были мысли, что здесь не обошлось без диверсантов. Сколько уже по их вине погибло военных. Очень жалко хорошего парня, будем надеяться на лучшее», — резюмировала женщина в разговоре с журналистами.
Напомним, Асылханов пропал 3 апреля, уйдя из квартиры с сумкой и пакетом. Обычно он сам водил, но в тот день сел в машину к неизвестному. Супруга забила тревогу на следующий день, отметив, что он ушел на работу около четырех часов дня, хотя обычно работал утром.
Ранее KP.RU сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту исчезновения в Югре Героя России Асылханова. Следственные органы проверяют все версии, в том числе убийство военного.