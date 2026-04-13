Ранее судимого нижегородца арестовали по подозрению в убийстве мужчины

Поводом для убийства могла послужить ревность.

Жителя Нижнего Новгорода обвиняют в убийстве мужчины. Об этом сообщили в СУ СК региона.

По данным следователей, преступление произошло 12 апреля 2026 года. Ранее судимый 43-летний нижегородец нанес мужчине удар ножом в грудь и скрылся. Потерпевший погиб на месте. Поводом для убийства могла послужить ревность, предполагает следствие.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее сообщалось, что нижегородца обвинили в избиении знакомой деревянным наличником.