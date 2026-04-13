Сошел с маршрута и застрял: туриста спасли в горах Алматы

В горах Алматы турист отклонился от маршрута выше «Лестницы здоровья» и оказался на крутом склоне, откуда не смог самостоятельно спуститься. Он передал свои координаты спасателям, сообщает Zakon.kz.

Источник: пресс-служба МЧС РК

По информации МЧС РК, дежурная группа прибыла на место и обнаружила мужчину примерно через 20 минут. Выяснилось, что он повредил ногу. Кроме того, турист был одет не по погоде и вышел в горы в обычных городских кроссовках.

С использованием альпинистского снаряжения спасатели помогли ему безопасно спуститься. В МЧС напомнили, что при выходе в горы необходимо соблюдать маршрут и учитывать сложность рельефа.

