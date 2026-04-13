Адвокат напавшего на учителя пермской школы подростка подала жалобу на его арест

Свердловский районный суд Перми ранее принял решение об аресте юного правонарушителя. Защитница сообщила, что уже подала соответствующую апелляционную жалобу.
Напомним, 7 апреля в пермской Добрянке у стен школы № 5 произошло нападение на учительницу — преступником оказался ученик этого же учебного заведения, которого оперативно задержали. Пострадавшую госпитализировали, но в больнице она скончалась от ран, после чего следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.