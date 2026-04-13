Очевидцы из Волхова рассказали, как спасались бегством от обрушения моста

«Когда мы прошли вот этот почти пролёт, получается, зашаталось вот так вот всё. Я сначала ничего не поняла. Муж кричит: “Мост рушится, беги!” Я иду, впереди собака, муж сзади. И мы побежали, а расстояние очень большое бежать. И я не знаю, я, наверно, кросс сдала 100%», — поделилась женщина.