ДТП с участием трех автомобилей произошло на проспекте Гагарина

13 апреля в Нижнем Новгороде произошло массовое ДТП с участием отечественной легковушки. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Примерно в 17:15 на проспекте Гагарина в районе дома № 41 произошла авария. 19-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и, выехав на встречку, врезался в «Тойоту Камри» под управлением 37-летнего мужчины. После столкновения отечественную легковушку откинуло в «БМВ», за рулем которого находился 54-летний мужчина.
В результате аварии пострадали 28-летний пассажир, 33-летняя пассажирка «Лады» и водитель «Тойоты». С полученными травмами их госпитализировали в больницу им. Семашко.
