Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В массовом ДТП на Моспроспекте пострадал ребёнок

На Московском проспекте в Калининграде произошло тройное ДТП, в результате которого пострадал ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 13.04.2026 в 17:00 в городе Калининграде на Московском проспекте, 375, водитель 1980 г.р., управляя грузовым автомобилем Howo, допустил наезд на впереди движущийся автомобиль “Шкода” под управлением водителя 1992 г.р., после чего автомобиль “Шкода” совершил столкновение с автомобилем “Мерседес” под управлением водителя 1960 г.р. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир 2024 г.р. автомобиля “Шкода”», — говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.