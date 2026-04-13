В массовом ДТП на Моспроспекте пострадал ребёнок

«По предварительным данным, 13.04.2026 в 17:00 в городе Калининграде на Московском проспекте, 375, водитель 1980 г.р., управляя грузовым автомобилем Howo, допустил наезд на впереди движущийся автомобиль “Шкода” под управлением водителя 1992 г.р., после чего автомобиль “Шкода” совершил столкновение с автомобилем “Мерседес” под управлением водителя 1960 г.р. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир 2024 г.р. автомобиля “Шкода”», — говорится в сообщении.