Учитель подрался с учеником из-за курения в школе Дзержинска

По словам очевидцев, педагог сделал замечание группе школьников за курение в коридоре. В ответ ученики начали грубо себя вести и оскорблять учителя. После этого преподаватель повалил одного из подростков на пол и скрутил его. В департаменте образования такие действия назвали неправомерными.