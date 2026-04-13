Житель Красноярского края спьяну зарубил собственных собак топором

Недавно Life.ru рассказывал, как в США блогера Калеба Микенса, известного как Cash Cartier, приговорили к 75 годам тюрьмы за расправу над своей девушкой. 8 октября 2023 года он сам вызвал спасателей, заявив о смерти возлюбленной, однако прибывшие врачи зафиксировали у погибшей колотые раны и переломы — сначала мужчина утверждал, что спутницу жизни съела его собственная собака, которую после таких показаний изъяли и усыпили.