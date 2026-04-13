Полиция Москвы задержала сделавшую кальян на куличе

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сотрудники московской полиции задержали девушку, которая сделала кальян на пасхальном куличе в одном из баров на Сретенском бульваре.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники центра по противодействию экстремизма УВД по Центральному округу г. Москвы задержали 27-летнюю уроженку города Саранска по подозрению в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий», — сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка.

Там добавили, что в ходе мониторинга социальных медиа в интернете, полицейские увидели видеоролик, в котором неизвестная девушка, находясь в одном из баров на Сретенском бульваре, совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ЦПЭ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве установили личность подозреваемой, которую в последующем задержали на 3-ей Кабельной улице. Ею оказалась 27-летняя уроженка города Саранска временно проживающая в столице», — добавили в главке.

Собранные полицейскими материалы и задержанная переданы в следственные органы, которыми возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что речь идет о девушке, которая сделала кальян на пасхальном куличе и выложила видео с ним в соцсеть.