Еще один пострадавший умер после взрыва на складе во Владикавказе

Еще один пострадавший при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе умер, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Таким образом, число погибших в результате ЧП увеличилось до трех.
Взрыв произошел 10 апреля на складе с пиротехнической продукцией. После хлопка начался пожар. По данным властей, на месте погибли два человека, еще 15, включая троих несовершеннолетних, получили травмы.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Суд ранее отправил под стражу троих подозреваемых — собственника складов и организаторов производства. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Работы на месте продолжаются. Спасатели ведут разбор завалов, координацию действий осуществляет оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что после взрыва во Владикавказе был введен режим чрезвычайной ситуации.