Умер еще один пострадавший при взрыве во Владикавказе

В здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа 10 апреля произошел взрыв с последующим горением. Сообщалось, что погибли двое, пострадали 15 человек, в том числе трое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, были задержаны трое подозреваемых: собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий. В районе взрыва был введен режим ЧС.