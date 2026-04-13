Умер еще один пострадавший при взрыве во Владикавказе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Скончался еще один человек, пострадавший при взрыве во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Источник: © РИА Новости

«К огромному сожалению, ещё один пострадавший в результате ЧП во Владикавказе скончался», — написал Меняйло в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что врачи Республиканской клинической больницы скорой помощи до последнего боролись за жизнь пострадавшего. К лечению были подключены специалисты федерального ожогового центра, постоянно проводились консультации, использовались все доступные медицинские ресурсы. Однако травмы оказались слишком тяжелыми — ожоги составляли 90% поверхности тела.

В здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа 10 апреля произошел взрыв с последующим горением. Сообщалось, что погибли двое, пострадали 15 человек, в том числе трое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, были задержаны трое подозреваемых: собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий. В районе взрыва был введен режим ЧС.

Узнать больше по теме
Биография Сергея Меняйло
Опытный военный и политик, Сергей Меняйло участвовал в присоединении Крыма к РФ и руководил регионами. В материале собрали главное из его биографии: от образования и детства до личной жизни и интересных фактов.
Читать дальше