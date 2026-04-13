Полиция задержала онлифанщицу за кальян на куличе

«Собранные полицейскими материалы и задержанная переданы в следственные органы», — указано в сообщении МВД.
Девушка извинилась за кальян на куличе.
В МВД опубликовали видео с извинениями подозреваемой. Девушка попросила прощения за свой поступок. Она заявила, что не хотела никого задеть, оскорбить или обидеть своими действиями. Уголовное дело возбудили по статье 148 УК РФ — «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».
Напомним, в социальных сетях разгорелся скандал после того, как 27-летняя московская кальянщица Ксения опубликовала видео, на котором забила «пасхальный кальян» на куличе. Происходящее она подписала фразой «Даже Христос от такого воскрес». Пользователи потребовали привлечь девушку к ответственности за оскорбление чувств верующих.
