Сделавшую кальян на пасхальном куличе доставили в СК на допрос

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Девушка, которая сделала кальян на пасхальном куличе в одном из баров на Сретенском бульваре, доставлена в столичный СК. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
«В рамках расследования уголовного дела по факту оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) подозреваемая 1999 года рождения доставлена в подразделение столичного СК. Следователи приступили к ее допросу», — сказали в ведомстве.
В столичном СК добавили, что по месту проживания девушки был произведен обыск, в ходе которого обнаружен и изъят ее мобильный телефон, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.