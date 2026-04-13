Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сделавшую кальян на пасхальном куличе доставили в СК на допрос

По месту проживания девушки произвели обыск.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Девушка, которая сделала кальян на пасхальном куличе в одном из баров на Сретенском бульваре, доставлена в столичный СК. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

«В рамках расследования уголовного дела по факту оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) подозреваемая 1999 года рождения доставлена в подразделение столичного СК. Следователи приступили к ее допросу», — сказали в ведомстве.

В столичном СК добавили, что по месту проживания девушки был произведен обыск, в ходе которого обнаружен и изъят ее мобильный телефон, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.