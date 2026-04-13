Сделавшую кальян на куличе работницу бара задержали в Москве

Московские полицейские задержали 27-летнюю работницу бара Kisski, которая сделала из кулича чашу для кальяна и выложила видео с поделкой в интернет. Ей грозит до года лишения свободы. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил ТАСС.
— Сотрудники МВД России… установили личность подозреваемой, которую в последующем задержали на 3-ей Кабельной улице. Ею оказалась 27-летняя уроженка города Саранска временно проживающая в столице, — говорится в материале.
Девушка опубликовала в Сети видео, на котором делает кальян на куличе, и подписала его: «Даже Христос от такого Воскрес». Следственный комитет сообщил, что в отношении сотрудницы заведения возбудили уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Позже она удалила публикацию и написала, что просит прощения за свой «необдуманный поступок». «Вечерняя Москва» узнала у юриста, что грозит девушке.