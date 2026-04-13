Экс-глава управления строительства внутренних войск МВД получил 14 лет за взятку

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Реутовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника управления строительства и расквартирования главкомата Внутренних войск МВД России (преобразованы в Росгварию) Игоря Долгих к 14 голам лишения свободы за взятку в особо крупном размере и отмывании незаконно нажитого имущества. Об этом ТАСС сообщил ив пресс-службе суда.
«Суд приговорил Долгих И. С. к окончательному наказанию в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 543 500 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, на срок 7 лет с лишением воинского звания “полковник запаса”, — сказали в пресс-службе. Другой фигурант дела бизнесмен Илья Родтионов приговорен к 15 годам лишения свободы со штрафом в размере 543 млн рублей.
«Кроме того, у осужденных Долгих И. С. и Родионова И. В. конфискованы в собственность государства денежные средства в размерах 29 504 232 рубля и 242 128 611 рублей, соответственно», — заключтили в пресс-службе.
Долгих был арестован в ноябре 2022 года. Инкриминируемые ему преступления относятся к периоду 2014−2015 годов, когда Внутренние войска входили в систему МВД России. Фигурантом этого дела также является индивидуальный предприниматель Родионов, он осужден по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере).
Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего мэра Железнодорожного Евгения Жиркова и экс-главы компании «Мосстроймеханизация-5» Обида Ясинова. Следствие и суд установили, что в 2014—2015 годах Жирков получил от Ясинова, являвшегося застройщиком жилого микрорайона в Железнодорожном, два нежилых помещения площадью более 1 тыс. кв. м и две квартиры общей стоимостью 81,54 млн рублей. Недвижимость была передана за ранее принятые Жирковым в качестве главы муниципального образования решения в пользу «Мосстроймеханизации», реализовавшей проект по возведению жилого квартала. Суд приговорил Жиркова и Ясинова к лишению свободы на девять и семь лет соответственно.
В ходе следствия Ясинов признал вину и дал показания на Долгих. Следствие считает, что полковник получал квартиры в качестве взяток от застройщиков, которые не выполнили свои обязательства перед сотрудниками МВД. Долгих приобрел шесть объектов недвижимости в многоквартирных жилых домах, построенных для обеспечения жильем военнослужащих Внутренних войск МВД России. Часть из них он зарегистрировал на свою сестру Ирину. У нее суд арестовал автомобиль и деньги на банковских счетах.