Экс-глава управления строительства внутренних войск МВД получил 14 лет за взятку

Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего мэра Железнодорожного Евгения Жиркова и экс-главы компании «Мосстроймеханизация-5» Обида Ясинова. Следствие и суд установили, что в 2014—2015 годах Жирков получил от Ясинова, являвшегося застройщиком жилого микрорайона в Железнодорожном, два нежилых помещения площадью более 1 тыс. кв. м и две квартиры общей стоимостью 81,54 млн рублей. Недвижимость была передана за ранее принятые Жирковым в качестве главы муниципального образования решения в пользу «Мосстроймеханизации», реализовавшей проект по возведению жилого квартала. Суд приговорил Жиркова и Ясинова к лишению свободы на девять и семь лет соответственно.