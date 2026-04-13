В Дагестане умерла женщина, которую с ребёнком спасли из-под лавины

В Дагестане умерла женщина, которую вместе с маленьким ребёнком накрыло лавиной. Трагедия произошла в горах республики. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Источник: Life.ru

40-летняя Патимат получила множественные переломы. Медики до последнего боролись за её жизнь, но спасти пострадавшую не смогли. Её семилетний сын выжил. В настоящее время ребёнок находится под наблюдением врачей.

Напомним, всё произошло в дагестанском селе Шайтли Цунтинского района. Сошедшая на жилые дома лавина накрыла женщину с ребёнком. МЧС не могло задействовать для их спасения авиацию из-за погодных условий. Спустя восемь часов их достали из-под снега, женщину госпитализировали с серьёзными травмами.

