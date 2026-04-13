Хинштейн: раненая БПЛА уезжала с сыном «на дисках» с заправки во Льгове

Женщина, пострадавшая на заправке во Льгове при атаке украинского беспилотника, рассказала, как от страха уезжала с годовалым ребенком буквально «на голых дисках», рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.
В своем канале в мессенджере МАХ он рассказал, что его поручению и.о. губернатора Александр Чепик навестил в больнице пострадавших при ударе ВСУ.
«Женщина рассказала, что удар раздался сразу после того, как они подъехали. От страха уезжала буквально на голых дисках», — написал он.
Хинштейн рассказал, что мать и ее сын быстро идут на поправку, хорошо себя чувствуют и благодарят врачей. По его словам, ребенок сразу же стал играть с новой игрушкой, которую подарил ему Чепик.
Губернатор рассказал, что всего в курской облбольнице лечение проходят 23 пострадавших от атак ВСУ.
Напомним, 11 апреля во Льгове в результате атаки украинского дрона на АЗС пострадали двое взрослых и ребенок. Хинштейн сообщил, что у годовалого мальчика диагностировали осколочное ранение головы, у женщины -акубаротравма, у мужчины — травму бедра. Дрон ВСУ нанес удар после начала действия пасхального перемирия, отметил губернатор.