Хинштейн: раненая БПЛА уезжала с сыном «на дисках» с заправки во Льгове

Губернатор Курской области рассказал о состоянии женщины и ребенка, пострадавших от удара ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Женщина, пострадавшая на заправке во Льгове при атаке украинского беспилотника, рассказала, как от страха уезжала с годовалым ребенком буквально «на голых дисках», рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В своем канале в мессенджере МАХ он рассказал, что его поручению и.о. губернатора Александр Чепик навестил в больнице пострадавших при ударе ВСУ.

«Женщина рассказала, что удар раздался сразу после того, как они подъехали. От страха уезжала буквально на голых дисках», — написал он.

Хинштейн рассказал, что мать и ее сын быстро идут на поправку, хорошо себя чувствуют и благодарят врачей. По его словам, ребенок сразу же стал играть с новой игрушкой, которую подарил ему Чепик.

Губернатор рассказал, что всего в курской облбольнице лечение проходят 23 пострадавших от атак ВСУ.

Напомним, 11 апреля во Льгове в результате атаки украинского дрона на АЗС пострадали двое взрослых и ребенок. Хинштейн сообщил, что у годовалого мальчика диагностировали осколочное ранение головы, у женщины -акубаротравма, у мужчины — травму бедра. Дрон ВСУ нанес удар после начала действия пасхального перемирия, отметил губернатор.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше