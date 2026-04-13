Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меняйло: Число жертв взрыва на складе во Владикавказе увеличилось до трех

У погибшего ожоги составили 90% поверхности тела.

Источник: Комсомольская правда

Скончался третий пострадавший в результате взрыва на складе во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«К огромному сожалению, еще один пострадавший в результате ЧП во Владикавказе скончался», — написал он.

По его словам, врачи республиканской больницы скорой помощи до последнего боролись за жизнь пострадавшего. Также к лечению привлекались специалисты федерального ожогового центра, использовались все доступные медицинские ресурсы. Однако травмы оказались слишком тяжелыми — ожоги составляли 90% поверхности тела, подчеркнул Меняйло.

Как писал сайт KP.RU, ранее Сергей Меняйло сообщил, что тела двух человек извлечены из-под завалов на месте взрыва на одном из складов во Владикавказе. Ранее он также сообщал, что спасателям удалось обнаружить тело еще одного мужчины на месте взрыва.

Напомним, 10 апреля произошел мощный взрыв на складе во Владикавказе. По предварительным данным, на его территории были размещены фейерверки.

Узнать больше по теме
Биография Сергея Меняйло
Биография Сергея Меняйло
Опытный военный и политик, Сергей Меняйло участвовал в присоединении Крыма к РФ и руководил регионами. В материале собрали главное из его биографии: от образования и детства до личной жизни и интересных фактов.
Читать дальше