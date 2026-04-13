Меняйло: Число жертв взрыва на складе во Владикавказе увеличилось до трех

Скончался третий пострадавший в результате взрыва на складе во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«К огромному сожалению, еще один пострадавший в результате ЧП во Владикавказе скончался», — написал он.
По его словам, врачи республиканской больницы скорой помощи до последнего боролись за жизнь пострадавшего. Также к лечению привлекались специалисты федерального ожогового центра, использовались все доступные медицинские ресурсы. Однако травмы оказались слишком тяжелыми — ожоги составляли 90% поверхности тела, подчеркнул Меняйло.
Как писал сайт KP.RU, ранее Сергей Меняйло сообщил, что тела двух человек извлечены из-под завалов на месте взрыва на одном из складов во Владикавказе. Ранее он также сообщал, что спасателям удалось обнаружить тело еще одного мужчины на месте взрыва.
Напомним, 10 апреля произошел мощный взрыв на складе во Владикавказе. По предварительным данным, на его территории были размещены фейерверки.