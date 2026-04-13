Автомобиль рухнул с моста в воду в Москве, пять человек пострадали

В Москве автомобиль рухнул с моста в воду, в результате ЧП пострадали пять человек. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным телеканала, авария произошла в столичных Вешняках. Предварительно, двое человек находятся без сознания. Экстренные службы работают на месте.
В свою очередь ТАСС уточнил, что, по предварительным данным, в Москве на улице Юности у дома 2 водитель иномарки врезался в бетонный блок. После этого автомобиль рухнул в воду с моста.
Как писал сайт KP.RU, стало известно, что прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств ДТП на севере столицы, в результате которого погибли два человека. В надзорном ведомстве уточнили, что 11 апреля на Северо-Восточной хорде в Москве произошла авария. Водитель авто «Газель» столкнулся с «Ягуаром», который остановился на дороге из-за технической неисправности.