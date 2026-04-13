Автомобиль вылетел с Горбатого моста и упал в реку Пресня, есть пострадавшие

Автомобиль Kia на полной скорости вылетел с Горбатого моста в реку Пресня. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщило агентство городских новостей «Москва».

По информации Telegram-канала агентства, в результате инцидента пострадали пять человек. Двое из них остаются без сознания.

По предварительным данным, автомобиль упал, потому что водитель не справился с управлением.

Прошлой осенью водитель Honda не совладал с управлением, столкнулся с другим автомобилем на дороге и чуть не вылетел в реку Яузу в районе набережной Говорухина в столице.

Ранее другой автомобилист потянулся за упавшим телефоном во время движения и не уследил за дорогой. Это привело к тому, что водитель не справился с управлением, а машина вылетела в пруд в деревне Николо-Хованское в Новой Москве. Впоследствии автомобиль достали из воды. Водитель не пострадал.