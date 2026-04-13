Под Волгоградом задержали больше 20 тонн меда сомнительного происхождения

Несоответствие выявилось при проверке систем «Меркурий» и «Хорриот». В производственном сертификате на партию натурального цветочного меда объемом 21,2 тонны не нашлось сведений о пчелиных семьях, вырабатывавших сырье. А это является нарушением прослеживаемости пищевой продукции. Кроме того, отсутствие информации о пчелосемьях нарушает правила учета и маркирования животных, согласно закону «О ветеринарии». В связи с этим владельцу пасеки объявлено предостережение.