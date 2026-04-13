Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом задержали больше 20 тонн меда сомнительного происхождения

Пасечник, оформляя документы, на пищевой продукт не указал информацию о пчелиных семьях.

Больше 20 тонн цветочного меда, оформленных с нарушениями закона, нашли в Нехаевском районе, сообщает Управление Россельхознадзора по Волгоградской области.

Несоответствие выявилось при проверке систем «Меркурий» и «Хорриот». В производственном сертификате на партию натурального цветочного меда объемом 21,2 тонны не нашлось сведений о пчелиных семьях, вырабатывавших сырье. А это является нарушением прослеживаемости пищевой продукции. Кроме того, отсутствие информации о пчелосемьях нарушает правила учета и маркирования животных, согласно закону «О ветеринарии». В связи с этим владельцу пасеки объявлено предостережение.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, как в регионе обнаружилось неестественно насыщенное жирами сливочное масло.