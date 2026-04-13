Скончалась женщина, которую вытащили из-под снежных завалов в Дагестане

Женщина, которую вытащили из-под снежных завалов в Цунтинском районе Республики Дагестан, умерла. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщило региональное Министерство здравоохранения.
— Скончалась женщина, которую вытащили из-под снежных завалов в Цунтинском районе. Оперативная эвакуация и усилия врачей не смогли вернуть ей жизнь, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что в Дагестане спасли женщину с ребенком, которых накрыло лавиной. По данным Shot, они находились под снегом более восьми часов. Уточнялось, что у матери были зафиксированы множественные переломы, ее доставили в больницу. Семилетний ребенок не пострадал. По факту схода лавины проводится процессуальная проверка.
О произошедшем стало известно 13 апреля. Женщина с ребенком попали под лавину в Цунтинском районе Дагестана, но плохая погода не позволила задействовать спасательную авиацию.
До этого десятки населенных пунктов в республике остались без транспортного сообщения в результате схода четырех снежных лавин.