Скончалась женщина, которую вытащили из-под снежных завалов в Дагестане

Женщина, которую вытащили из-под снежных завалов в Цунтинском районе Республики Дагестан, умерла. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщило региональное Министерство здравоохранения.

— Скончалась женщина, которую вытащили из-под снежных завалов в Цунтинском районе. Оперативная эвакуация и усилия врачей не смогли вернуть ей жизнь, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в Дагестане спасли женщину с ребенком, которых накрыло лавиной. По данным Shot, они находились под снегом более восьми часов. Уточнялось, что у матери были зафиксированы множественные переломы, ее доставили в больницу. Семилетний ребенок не пострадал. По факту схода лавины проводится процессуальная проверка.

О произошедшем стало известно 13 апреля. Женщина с ребенком попали под лавину в Цунтинском районе Дагестана, но плохая погода не позволила задействовать спасательную авиацию.

До этого десятки населенных пунктов в республике остались без транспортного сообщения в результате схода четырех снежных лавин.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше