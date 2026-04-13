Скончалась женщина, которую вытащили из-под снежных завалов в Дагестане

Ранее сообщалось, что в Дагестане спасли женщину с ребенком, которых накрыло лавиной. По данным Shot, они находились под снегом более восьми часов. Уточнялось, что у матери были зафиксированы множественные переломы, ее доставили в больницу. Семилетний ребенок не пострадал. По факту схода лавины проводится процессуальная проверка.