Shot: Один из пострадавших в результате падения Kia с моста в Москве впал в кому

Один из пострадавших в результате падения автомобиля Kia с моста в Москве впал в кому, в настоящее время за его жизнь борются врачи. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.

— Все пять пострадавших доставлены в три городские больницы, — говорится в публикации.

Опубликован список: Наргиза С., сотрясение головного мозга; Юлия О., закрытая черепно-мозговая травма, перелом двух ребер; Юлия Ш., ушибы и порезы от стекол; Сергей У., ушибы и ссадины; неизвестный мужчина, открытая черепно-мозговая травма, в коме.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются.

До этого сообщалось, что автомобиль Kia на полной скорости вылетел с Горбатого моста в реку Пресня. В результате инцидента пострадали пять человек. Двое из них остаются без сознания.