Столичный СК провел обыск у девушки, сделавшей кальян на куличе

Следователи провели обыск в квартире у девушки, подозреваемой в оскорблении чувств верующих, которая в одном из баров в Москве сделала из кулича чашу для кальяна. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в ГУ СК России по Москве.
— По месту проживания фигурантки был произведен обыск, в ходе которого обнаружен и изъят ее мобильный телефон, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела, — сказано на официальной странице ведомства в MAX.
Уточняется, что девушку доставили в подразделение столичного СК, следователи приступили к ее допросу.
Ранее сообщалось, что московские полицейские задержали 27-летнюю работницу бара Kisski, которая сделала из кулича чашу для кальяна и выложила видео с поделкой в Сеть. Ей грозит до года лишения свободы.
Девушка опубликовала в интернете видео, на котором делает кальян на куличе, и подписала его: «Даже Христос от такого Воскрес». Следственный комитет сообщил, что в отношении сотрудницы заведения возбудили уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Позже она удалила публикацию и написала, что просит прощения за свой «необдуманный поступок». «Вечерняя Москва» узнала у юриста, что грозит девушке.