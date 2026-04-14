Пятеро в больнице: Life.ru публикует видео с упавшей с Горбатого моста иномаркой в Москве

В Москве продолжают разбирать в обстоятельствах ДТП в райне Вешняки, где автомобиль KIA рухнул с Горбатого моста. В результате инцидента недалеко от Малого Радужного пруда пострадали пять человек. Life.ru публикует видео с места аварии.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, внедорожник KIA улетел с моста в водоём на большой скорости. Среди пятерых пострадавших есть пациенты с тяжёлыми травмами, включая открытую черепно-мозговую рану. Один участник аварии из тех, кто находился в автомобиле, впал в кому.

KIA рухнул с Горбатого моста в Москве. Видео © Life.ru.

Напомним, машина упала с моста вечером 13 апреля. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Последние достали пострадавших и передали медикам скорой помощи. Причины ДТП выясняют автоинспекторы.

