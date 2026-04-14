Двое жителей ивановской Шуи избили работника ГАИ, чтобы помочь водителю без прав

Суд арестовал двух жителей города Шуя Ивановской области, обвиняемых в избиении инспектора ГАИ. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

— Суд отправил под арест двух молодых людей в возрасте 18 и 19 лет, — говорится на странице суда в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что они пытались помочь водителю своей машины, у которого не оказалось прав. Молодые люди были пассажирами автомобиля, который экипаж ДПС остановил для проверки документов. В ходе нее выяснилось, что у водителя нет водительских прав. Пытаясь помочь своему знакомому, обвиняемые напали на одного из инспекторов. Один из парней ударил сотрудника полиции в лицо кулаком, и после того, как он упал, второй несколько раз ударил инспектора ногой. В результате у инспектора ГАИ сломан нос и диагностировано сотрясение мозга, передает Следственный комитет по региону.

— По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — написали в Telegram-канале ведомства.

Нападение произошло ночью 11 апреля. Молодым людям предъявили обвинение по части 2 статьи 318 УК России «Применение насилия опасного для жизни и здоровья, совершенного в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

24 марта Преображенский районный суд Москвы продлил арест Шеравгану Кунджумову*, который в августе 2025 года напал с ножом на полицейских. Такое решение связано с возможным возбуждением в отношении него нового уголовного дела по статье о террористическом акте.

*Внесен в список террористов и экстремистов.