В Сочи мужчина утопил в реке двенадцать электросамокатов, его разыскивают

В городе Сочи ищут злоумышленника, утопившего в реке 12 электросамокатов. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел около остановки общественного транспорта на улице Конституции СССР в Центральном районе города. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина действовал в одиночку, сбрасывая самокаты с набережной в русло реки Сочинка.
Полицейские извлекли из воды 12 самокатов, которые принадлежат сервисам аренды. Большинство из них получили серьезные повреждения и окончательно вышли из строя после контакта с водой. Ущерб компаниям-операторам оценивается в несколько сотен тысяч рублей.
В настоящее время правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Ему грозит наказание по статье 167 УК России «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», передает «Газета.ру».
