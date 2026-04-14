Полноценное движение на мосту через Амур у Комсомольска намерены открыть в этом году

Транспортный поток уже перенаправлен на отремонтированные участки общей протяженностью 300 м, что позволило дорожникам приступить к ремонту других участков переправы.
Сейчас специалисты усиливают пролетные строения, чтобы мост выдерживал большие нагрузки. Работы завершены на 70%. В текущем сезоне запланировано также устройство освещения и подсветки. Полное же завершение работ перенесено на 2027 год.
«Смещение сроков обусловлено тем, что в процессе ремонта был выявлен дополнительный объем работ по усилению металлоконструкций», — отметил директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.