Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске назвали предварительную причину пожара в жилом доме на Борисова

За сутки в Красноярском крае потушили 10 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Причиной пожара в красноярской многоэтажке на улице Борисова, 28 могло стать короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Напомним, утром 13 апреля в городских пабликах и телеграм-каналах появились страшные кадры: в микрорайоне Студгородок словно спичка вспыхнула квартира. Языки пламени вырывались с балкона на десятом этаже жилого дома.

Огонь повредил два балкона и домашние вещи. К счастью, никто не пострадал. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 22 человека, в том числе 14 детей.

Возгорание ликвидировали 10 единиц техники и 32 спасателя.

Всего за прошедшие сутки в крае потушили 10 пожаров. На оказание помощи при ДТП сотрудники МЧС выезжали три раза.