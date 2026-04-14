В Красноярске назвали предварительную причину пожара в жилом доме на Борисова

Причиной пожара в красноярской многоэтажке на улице Борисова, 28 могло стать короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили в краевом МЧС.
Напомним, утром 13 апреля в городских пабликах и телеграм-каналах появились страшные кадры: в микрорайоне Студгородок словно спичка вспыхнула квартира. Языки пламени вырывались с балкона на десятом этаже жилого дома.
Огонь повредил два балкона и домашние вещи. К счастью, никто не пострадал. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 22 человека, в том числе 14 детей.
Возгорание ликвидировали 10 единиц техники и 32 спасателя.
Всего за прошедшие сутки в крае потушили 10 пожаров. На оказание помощи при ДТП сотрудники МЧС выезжали три раза.