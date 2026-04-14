Волонтёр из Дагестана умер от травмы головы при ликвидации наводнения

Волонтёр Артём Михрабов скончался в больнице после тяжёлой черепно-мозговой травмы. Парень помогал пострадавшим от наводнения в Дагестане. Врачи пытались спасти его жизнь, но повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Об этом сообщили в Минздраве региона.