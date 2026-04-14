Обманувшие Долину аферисты выманили 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки

Мошенники, которые провернули аферу с квартирой певицы Ларисы Долиной, в переписке выманили 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Московской области. Об этом сказано в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
— Потерпевшая является инвалидом (глухонемая). При этом она сообщала неустановленным лицам, которые в составе организованной группы с Анжелой Цырульниковой совершили в отношении нее преступление, что она не слышит, в связи с чем не может ответить на их звонки. Поэтому женщина попросила писать ей сообщения. Это указывает на осведомленность членов организованной группы о том, что жертва является беззащитным лицом в силу своего заболевания, — сказано в документе.
Наличие переписки в мессенджерах с аферистами подтверждается протоколом осмотра мобильного телефона потерпевшей.
Уточняется, что пенсионерка давала показания через сурдопереводчика, передает агентство.
Ранее сообщалось, что мошенники, похитившие у Ларисы Долиной миллионы рублей, использовали в схеме криптовалютные сервисы. Об этом стало известно из материалов дела. По данным следствия, одна из фигуранток Анжела Цырульникова выполняла роль курьера: она забирала деньги у обманутых людей и доставляла их в пункты обмена криптовалюты.