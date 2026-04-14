Пожарные спасли от огня село Голубичное в Хабаровском крае

Сотрудники МЧС защитили от огня небольшое село Голубичное в Амурском районе Хабаровского края — пал сухой растительности был зафиксирован всего в полутора километрах от населённого пункта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», пожар угрожал девяти домам, из которых три жилых.
По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, добраться до села Голубичное по земле непросто, поэтому для доставки на место спасателей был задействован вертолёт Ми-8. Отметим, что ещё до прибытия пожарных местные жители организовали подвоз воды для заправки ранцевых огнетушителей.
Несмотря на сильные порывы ветра, которые осложняли процесс тушения, сотрудники МЧС за три часа справились с ландшафтным пожаром — они ликвидировали огонь по кромке на протяжении порядка 800 метров. В результате угроза для села Голубичного была полностью снята.
Отметим, что вместе с наступлением пожароопасного сезона мониторинг новых термоточек усилен ответственными ведомствами. Помимо ландшафтных возгораний, на особом контроле находится и ситуация в лесах. Так, по состоянию на утро 14 апреля в Хабаровском крае зарегистрировано три возгорания — два из них уже локализовано.
По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки правительства региона, сейчас огнём охвачено 1950 гектаров тайги. Самая крупная термоточка находится в Хабаровском районе — в 5,2 километрах юго-западнее села Томское. Её площадь составляет 1500 гектаров.
Также пожары действуют в Амурском районе: в 6,5 километрах к юго-востоку от села Падали (444 гектара) и в 3,9 километрах юго-западнее села Болонь (6 гектаров). Всего к тушению лесных пожаров в Хабаровском крае привлечено 67 человек и 10 единиц специальной техники.