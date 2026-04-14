Обманувшие Долину аферисты выманили у глухонемой пенсионерки 2,7 млн рублей

Ранее Life.ru писал, что фигуранты дела Ларисы Долиной активно использовали криптовалюту. Одна из осуждённых выполняла роль курьера: забирала посылки с деньгами у потерпевших и отвозила их в пункт обмена криптовалюты. Там сотрудники извлекали деньги, пересчитывали их и зачисляли на криптокошелёк. Схема позволяла переводить наличные в цифровые активы, заметая следы.