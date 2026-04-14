Житель Хабаровского края пытался перевезти золото и серебро в детской люльке

ХАБАРОВСК, 14 апреля. /ТАСС/. Жителя Хабаровского края обвинили в незаконном хранении и транспортировке золота и серебра на 34 миллиона рублей. Драгметалл он пытался перевезти в детской переносной люльке, сообщается на портале «МВД медиа».
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Николаевского района Хабаровского края. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном хранении и транспортировке партии рассыпного золота и серебра общей стоимостью порядка 34 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Противоправную деятельность фигуранта пресекли в октябре прошлого года. Тогда полицейские в районе села Краснознаменка Хабаровского района остановили микроавтобус, на котором обвиняемый вместе с семьей следовал в Хабаровск. «Мужчина пытался уверить правоохранителей, что незаконных грузов не перевозит. Однако при осмотре автомобиля в детской переносной тряпичной люльке стражи правопорядка обнаружили свертки с сыпучим минеральным веществом. Исследование показало, что в них содержится в общей сложности более трех килограммов золота и почти 400 грамм серебра», — уточняется в сообщении.
Обвиняемый пояснил, что пакет с минеральным сырьем нашел в тайге по пути на рыбалку. Зная, что свободный оборот необработанного золота в стране запрещен, он спрятал находку в своем гараже в поселке Многовершинном, а затем решил перевезти в Хабаровск.
Золото и серебро изъято, на принадлежащий мужчине автомобиль стоимостью 1,7 миллиона рублей наложен арест. Материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга), с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговора суда фигурант дожидается, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.