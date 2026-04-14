Житель Хабаровского края пытался перевезти золото и серебро в детской люльке

Противоправную деятельность фигуранта пресекли в октябре прошлого года. Тогда полицейские в районе села Краснознаменка Хабаровского района остановили микроавтобус, на котором обвиняемый вместе с семьей следовал в Хабаровск. «Мужчина пытался уверить правоохранителей, что незаконных грузов не перевозит. Однако при осмотре автомобиля в детской переносной тряпичной люльке стражи правопорядка обнаружили свертки с сыпучим минеральным веществом. Исследование показало, что в них содержится в общей сложности более трех килограммов золота и почти 400 грамм серебра», — уточняется в сообщении.