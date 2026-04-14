Житель Ангарска размахивал похожим на нож предметом на улице

IrkutskMedia, 14 апреля. В Ангарске задержали 28-летнего местного жителя за нарушение общественного порядка. В ходе мониторинга сообщений в социальных сетях дежурные сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой мужчина размахивал предметом, похожим на нож. Полицейские оценили поведение ангарчанина как неадекватное.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, информацию о произошедшем передали строевым подразделениям. Мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы Управления МВД России по Ангарскому городскому округу. Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении ангарчанина правоохранители составили административный протокол за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске транспортные полицейские привлекли к ответственности двух авиапассажиров за мелкое хулиганство. Так, наряд полицейских вызвали на стоянку самолёта, который прибыл в столицу Приангарья из Москвы. Было установлено, что пьяная 48-летняя жительница Усольского района в пути следования выражалась нецензурной бранью в адрес пассажиров и членов экипажа.