Рядом с ядерными объектами: в США произошло мощное землетрясение

В Соединённых Штатах зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,7, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение произошло в штате Невада. Эпицентр сейсмособытия находился в 72 километрах от населённого пункта Рино, где проживают около 241 тысячи человек. Очаг залегал на глубине десять километров.
Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Напомним, по данным Daily Mail, не менее 127 загадочных землетрясений было зафиксировано в строго охраняемом районе центральной части штата Невада, где находится несколько крупных военных и ядерных объектов Соединённых Штатов.
В материале сказано, что подземные толчки зафиксированы в районе испытательного полигона Тонопа, который иногда называют «Зона 52». На полигоне проводятся испытания по доставке ядерного оружия, в том числе эксперименты, в ходе которых самолёты сбрасывают неядерные версии бомб для изучения их характеристик.