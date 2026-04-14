Названа предварительная причина пожара на Борисова в Красноярске

В МЧС назвали предварительную причину пожара на Борисова в Красноярске. Возгорание в одной из квартир на 10-м этаже произошло накануне, 13 апреля.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Крансноярскому краю, по предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.
Из задымлённого дома самостоятельно вышли 22 человека, среди которых 14 детей. К счастью, никто не пострадал.
Огонь повредил два балкона и часть имущества в квартире. На тушение привлекались 10 единиц техники и 32 пожарных.
