Названа предварительная причина пожара на Борисова в Красноярске

Пожар вспыхнул накануне в многоэтажке.

В МЧС назвали предварительную причину пожара на Борисова в Красноярске. Возгорание в одной из квартир на 10-м этаже произошло накануне, 13 апреля.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Крансноярскому краю, по предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Из задымлённого дома самостоятельно вышли 22 человека, среди которых 14 детей. К счастью, никто не пострадал.

Огонь повредил два балкона и часть имущества в квартире. На тушение привлекались 10 единиц техники и 32 пожарных.

Ранее мы сообщали, что два человека погибли при пожаре в селе Красноярского края.