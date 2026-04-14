Подросток создавал фиктивные объявления о продаже товаров в Шелеховском районе

IrkutskMedia, 14 апреля. В Шелеховском районе 16-летний подросток на протяжении нескольких месяцев создавал фиктивные объявления о продаже автомобилей, квадроциклов и мотоциклов на онлайн-площадках. Юноша копировал чужие предложения и выдавал их за свои. Таким образом злоумышленник выманил деньги у 13 пострадавших.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, с заявлениями о мошенничестве в дежурные части полиции обратились жители нескольких регионов России: Иркутской области, Саратовской, Омской, Мурманской, Челябинской, Оренбургской, Владимирской области, а также Алтайского края и Республики Крым.
Как выяснили оперативники Управления уголовного розыска регионального Главка МВД, школьник списывался с покупателями и просил перевести деньги якобы на дорогу, бензин и доставку. Суммы причиненного ущерба варьируются от 1,5 тысяч рублей до 30 тысяч рублей.
Полицейские задержали юношу. В настоящий момент следователи выясняют дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по факту мошенничества.
