В ЕАО спасли оказавшуюся на болоте без сознания 92-летнюю женщину

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли в болотистой низине 92-летнюю жительницу поселка Николаевка в Еврейской автономной области, которая пропала накануне. Женщина лежала в воде, без сознания, сообщили в пресс-службе УМВД по ЕАО.
«[Сотрудники полиции] обследовали лесной массив, находящийся вблизи населенного пункта. В ходе прочесывания местности оперативники обнаружили пропавшую бабушку в болотистой низине. Женщина находилась в бессознательном состоянии в воде. Полицейские на руках вынесли пострадавшую из чащи к служебному автомобилю, обеспечили ей тепло и вызвали бригаду скорой помощи», — говорится в сообщении.
О пропаже пожилой женщины сообщили ее родственники, отметив, что она пропала ночью. Сейчас жизни спасенной ничего не угрожает.