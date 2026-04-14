Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕАО спасли оказавшуюся на болоте без сознания 92-летнюю женщину

Полицейские на руках вынесли пострадавшую из чащи к служебному автомобилю, обеспечили ей тепло и вызвали бригаду скорой помощи.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли в болотистой низине 92-летнюю жительницу поселка Николаевка в Еврейской автономной области, которая пропала накануне. Женщина лежала в воде, без сознания, сообщили в пресс-службе УМВД по ЕАО.

«[Сотрудники полиции] обследовали лесной массив, находящийся вблизи населенного пункта. В ходе прочесывания местности оперативники обнаружили пропавшую бабушку в болотистой низине. Женщина находилась в бессознательном состоянии в воде. Полицейские на руках вынесли пострадавшую из чащи к служебному автомобилю, обеспечили ей тепло и вызвали бригаду скорой помощи», — говорится в сообщении.

О пропаже пожилой женщины сообщили ее родственники, отметив, что она пропала ночью. Сейчас жизни спасенной ничего не угрожает.