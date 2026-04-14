Житель Уссурийска лишился 1,5 миллиона при покупке автомобиля

В Уссурийске мужчина попытался сэкономить на покупке иномарки из-за границы, а в итоге остался без денег и без машины. Мошенники создали сайт-двойник реально существующей компании, взяли с доверчивого клиента полтора миллиона рублей и просто испарились. Полиция в очередной раз напоминает: проверяйте всё, что касается денег. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Владивосток».
51-летний житель Уссурийска нашел в интернете фирму, которая занимается подбором и доставкой автомобилей из-за рубежа. Реклама выглядела солидно. Мужчина связался с менеджером, выбрал Nissan X-Trail, удаленно заключил договор и внес предоплату. Потом его попросили доплатить за саму машину и услуги таможенного брокера. Общая сумма переведенных средств превысила 1,5 миллиона рублей. Но в день, когда авто должно было приехать, связь с «компанией» резко оборвалась.
Полицейские быстро разобрались в ситуации. Реальная фирма, чьи данные использовали мошенники, к заказчику не имела никакого отношения. Аферисты просто скопировали информацию о настоящей компании, создали фальшивый сайт и ждали доверчивых клиентов. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Полиция советует: всегда проверяйте адрес сайта (он должен быть с https), смотрите на логотип, сверяйте контакты компании из разных источников. А если фирма находится в соседнем городе — лучше съездить туда лично и убедиться, что она реальна.