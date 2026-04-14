В Челябинской области подросток пытался похитить у матери бойца СВО 3,5 млн

Теперь он ответит за это в суде.

В Челябинской области готовы судить 17-летнего подростка, обвиняемого в попытке хищения 3,5 миллиона рублей у матери погибшего бойца СВО. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, подросток и его 30-летний сообщник представились женщине сотрудниками полиции и банка, убедили пожилую жительницу Сосновского района обналичить средства и передать их курьеру для «обеспечения сохранности». Однако потерпевшая вовремя обратилась в полицию. Сотрудники полиции изготовили муляж денег, который женщина передала 17-летнему курьеру.

Подростка задержали, после чего под контролем полиции он передал муляж 30-летнему организатору, который планировал легализовать средства через криптовалюту. Его также задержали. Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего направлено в суд, расследование в отношении 30-летнего соучастника продолжается.

Подростку предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой.