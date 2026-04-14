Мошенники запугивают россиян взломом кабинета налогоплательщика

Письма о взломе личного кабинета налогоплательщика начали приходить россиянам. На деле оказывается, что отправляют их мошенники под маской представителей Федеральной налоговой службы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В сообщении уведомляют пользователя о якобы зафиксированном входе в личный кабинет с нового устройства, а также о том, что «система обнаружила выгрузку документов». Вместе с этим указывается устройство, с которого был произведен вход в кабинет, геолокация.
— Жертве говорят о необходимости обратиться в отдел оперативного контроля, если вход в кабинет был произведен не самим налогоплательщиком. Однако ФНС России ранее напоминала россиянам, что ведомство не просит личные данные, не требует перевести деньги на карту или пройти по ссылке, а также продиктовать код, — уточняют РИА Новости.
Россиянам посоветовали в случае поступления звонка или письма от сотрудника налогового органа перепроверить информацию. Например, следует обратиться в единый контакт-центр ФНС России.