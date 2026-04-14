Жителя Новосибирска задержали за продажу несуществующего экскаватора

В Хабаровске полицейские задержали жителя Новосибирска. Его подозревают в мошенничестве при продаже строительной техники, которой у него никогда не было. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
История началась, когда в полицию обратился житель села Матвеевки. Он хотел купить мини-экскаватор для себя. В интернете мужчина нашел подходящее объявление. Продавец объяснил, что техника находится в Приморском крае, и попросил переслать ему предоплату — 30% от стоимости. Покупатель перевел 120 тысяч рублей, а продавец через какое-то время перестал выходить на связь.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к этому делу причастен 49-летний мужчина из Новосибирска. Ранее его уже судили за мошенничество. Никакого бизнеса по продаже техники у него нет, как и постоянной легальной работы. Фотографии и описание экскаватора он просто скачал из интернета. Полученные деньги он потратил на себя.
Полицейские узнали, что подозреваемый находится в Приморском крае. Они отправились туда и задержали сибиряка. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. В отношении задержанного избрали меру пресечения — он дал подписку о невыезде.
Следователи считают, что этот мужчина мог обмануть не только жителя Хабаровского края. Возможно, он совершил целую серию аналогичных преступлений в разных регионах страны. Сейчас полиция проверяет эту информацию.