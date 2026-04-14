Бухгалтера из Новосибирска будут судить за хищение миллионов из бюджета больницы

В Каргатском районе Новосибирской области перед судом предстанет бывший бухгалтер районной больницы, которую обвиняют в многомиллионном хищении бюджетных средств. Прокуратура Каргатского района утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд в отношении 54-летней местной жительницы. Женщине инкриминируется совершение преступления по четвёртой части сто пятьдесят девятой статьи Уголовного кодекса России, а именно мошенничество в особо крупном размере.
Следствие установило, что обвиняемая, занимая должность бухгалтера в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница», в период с 2019 по 2020 год систематически выводила деньги из кассы медицинского учреждения. Общая сумма похищенных бюджетных средств превысила два с половиной миллиона рублей. Она составляла фиктивные расходные кассовые ордера, на основании которых из кассы выдавались деньги. Реальным получателем этих средств была сама бухгалтер.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чулымский районный суд.