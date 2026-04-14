ТАСС: заочно арестованного организатора хищений у бойцов СВО задержали

«Игорь Бардин накануне был задержан сотрудниками правоохранительных органов, он был допрошен. Около года, будучи заочно арестованным и объявленным в международный розыск, он скрывался на территории России — в доме в Московской области», — сказал собеседник агентства.
По его словам, Бардин является лидером преступной группировки. «Большая часть похищенных средств шла именно ему», — добавили в правоохранительных органах.
Игорь Бардин является основателем Лобненского ОПС, а также отцом ранее арестованного Владимира Бардина, также обвиняемого в хищении денежных средств у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево.
Преступное сообщество, похищавшее деньги у участников специальной военной операции, было организовано в 2022 году и включало в себя не менее 40 человек. Объектом преступного посягательства члены сообщества в основном выбирали военнослужащих — участников СВО, которые следовали через Шереметьево в отпуск или на лечение после ранений.
Входившие в преступную группу таксисты существенно завышали стоимость оказываемых услуг по частному извозу, а участвовавшие в ней женщины вводили потерпевших в заблуждение относительно своего критического материального положения, понуждая тех переводить им значительные суммы денег. Кроме того, в состав преступного сообщества входили иные лица, совершавшие грабежи и вымогательства у потерпевших, которые отказывались платить добровольно, а также сотрудники органов правопорядка. Следователи продолжают устанавливать сумму ущерба.