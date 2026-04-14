ТАСС: заочно арестованного организатора хищений у бойцов СВО задержали

Преступное сообщество, похищавшее деньги у участников специальной военной операции, было организовано в 2022 году и включало в себя не менее 40 человек. Объектом преступного посягательства члены сообщества в основном выбирали военнослужащих — участников СВО, которые следовали через Шереметьево в отпуск или на лечение после ранений.