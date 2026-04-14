Беспилотник ВСУ сбили в Чертковском районе Ростовской области

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Чертковском районе», — указал он.
По официальным данным, сообщение о пострадавших среди жителей не поступали. Также не было информации о разрушениях и других последствиях на земле. В региональной администрации сообщили, что в Ростовской области сохраняется беспилотная опасность. Население просят сохранять осторожность. Детали налёта сейчас уточняют.
Этой же ночью украинские войска нанесли новый удар по энергетическим объектам в Запорожской области. Атаке подверглась инфраструктура в южных районах региона. Часть оборудования оказалась повреждена.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.