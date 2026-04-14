Новая схема обмана с ИИ: МВД предупредило казахстанцев

Мошенники активно используют возможности ИИ для создания реалистичных изображений, аудио- и видеоматериалов, позволяющих выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, представителей банковского сектора и иных организаций.
«В частности, фиксируются случаи, когда гражданам поступают видеозвонки, в ходе которых неизвестные лица, используя поддельное изображение и голос, представляются сотрудниками полиции, органов национальной безопасности или служб безопасности банков. Под предлогом выявления подозрительных операций либо угрозы утечки денежных средств они убеждают граждан незамедлительно перевести деньги на так называемые “безопасные счета”», — проинформировал глава управления департамента по противодействию киберпреступности МВД Бейбит Биржанов.
Дополнительно применяются схемы с направлением сообщений и документов, визуально имитирующих официальные уведомления, а также использование автоматизированных сервисов и чат-ботов, создающих иллюзию общения с представителями государственных органов или финансовых организаций.
В ведомстве вновь напомнили, что сотрудники полиции и банков не звонят казахстанцам, не просят их перевести деньги на безопасные счета, не запрашивают конфиденциальные данные и не предлагают проведение финансовых операций по телефону.
«Рекомендуется проявлять бдительность, не выполнять указания неизвестных лиц, связанные с денежными переводами, не передавать персональные и банковские данные, а также проверять поступающую информацию через официальные источники. О всех фактах и попытках мошенничества необходимо незамедлительно сообщать в полицию», — заключил Биржанов.